EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm 169 bölüm tek parça atv izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. Bölümünde neler olacak?

Hızır devreye giriyor!

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168.Bölüm Özeti

Hızır’ın başı dertten kurtulmuyor! Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Hızır Reis, Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren mücadelede herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen yaşananları unutamayan Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan anlaşmazlıkları her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

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