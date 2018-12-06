Eczacının “minyatür“ merakı atölye kurdurdu

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde eczacılık yapan 59 yaşındaki Salih Kesekci, iş yerinin bir bölümünde oluşturduğu atölyesinde kentteki tarihi camilerin minyatürlerini yapıyor.

Üniversiteye hazırlandığı 1977 yılında sınav stresinden uzaklaşmak için başladığı minyatür yapımını, boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla hobiye dönüştüren Kesekci'nin ortaya çıkardığı birbirinden nadide eserler, kentteki çeşitli alanlarda sergileniyor.

İlk yıllarda kibrit çöpü kullanarak eserler ortaya çıkaran Kesekci, daha sonraları gerçekçi olmasını sağlamak amacıyla taş ve alçı kullanmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl önce başladığı son çalışmasında Nevşehir'de yapımı devam eden külliyeyi konu edinen Kesekci, atölyesinin duvarına astığı inşaat proje planından faydalanmasının yanı sıra çalışmasının birebir olması için belirli aralıklarla inşaat sahasını ziyaret edip fotoğraf çekiyor.

Kesekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minyatür maket yapımının hayatına renk kattığını, ortaya beğenilen bir şeyler çıkarmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Eczaneye gelen müşterilerden vakit buldukça çalışmasına devam ettiğini anlatan Kesekci, bazı günler mesai saatinden önce ve sonra da maketi tamamlamak için uğraş verdiğini söyledi.

Kentte, 60 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden külliyenin bire bir minyatürünü tamamladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini aktaran Kesekci, "Bunu tamamladığımda Cumhurbaşkanımıza ulaşabilirsem kendisine hediye etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, 'caminin aslı Nevşehir, orada sergilensin' derse camide sergilemeyi düşünüyorum." dedi.

- "Boş zamanlarım için büyük bir zevk ve uğraş"

İnsanlara boş vakitlerini değerlendirmeleri için maket yapmayı tavsiye eden Kesekci, kendisinin keyif almak için yaptığını ancak bu tür minyatür yapımına yönelecek kişilerin rahatlıkla gelir elde edebileceklerini ifade etti.

Kesekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite sınavına girdiğim dönemde sınav stresini atmak için kibritten kentteki tarihi Kurşunlu Camisi'ni yaptım. Daha sonra Nevşehir'e özgü tüf kayadan elde edilen taşlarla yapılan camilerin maketini yaptım. Bölgeye özgü sarı taşın görüntüsünü yansıtmak için çare aradım. Taşları, alçı malzemeleri keserek elde edip, boyadım ve bu taşın benzerini elde ederek kullanıyorum."

Minyatürünü yaptığı Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin Kapadokya Kültür Merkezi'nde sergilendiğini belirten Kesekci, "Şimdi de inşaatı devam eden Nevşehir Külliyesi'ni yapıyorum. Bire bir aynısı olması için inşaat çalışmasında yapılan değişiklikleri uygulayarak çalışmamı sürdürüyorum. Bazen sabah erken saatte, hastalar gelmeden iş yerine geliyorum, mesai sonrası veya hafta sonları da uğraşıyorum. Kahve kültürümüz yok, boş zamanlarım için büyük bir zevk ve uğraş. Kafeler tıklım tıklım dolu, okey masalarından vakit geçirmek yerine insanlar bunlardan üretip satışını da yapabilirler." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 11:57