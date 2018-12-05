'e-Devlet' kütüphaneye üye sayısını 13'e katladı

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphane, arşiv ve müzenin bir ülkenin hafızası olduğunu belirterek, ekonomisi, teknolojisi gelişen ülkelerde bilgi politikalarına önem verildiğini söyledi.

Türkiye'de 2000'de basılan yeni kitap başlığı sayısının 12 bin 580 olduğunu kaydeden Turşucu, geçen yıl bu rakamın 66 bin 890'a ulaştığını belirtti.

Son 15 yıl içerisinde yeni kitap sayısında gelişme olduğunu aktaran Turşucu, kişi başına düşen kitap sayısında ve kitap piyasasının hacminde önemli gelişme kaydedildiğini vurguladı.

Türkiye dünyada ilk onun içinde

Turşucu, şunları kaydetti:

"ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) verisine göre, basılan kitap başlığı sayısı bakımından Türkiye, dünyada ilk 10'un içerisindedir. Yeni basılan kitap sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10'dayız. Yayıncılık piyasası büyüklüğümüz dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin son 10-15 yılda elde ettiği önemli başarılar var. Bunlar yeterli mi, değil. Haftada kitap okuma süresi bakımından Avrupa Birliği'nin araştırmalarına göre, Türkiye okuma oranlarında çok gerilerde değil. Biz bunun üzerine daha fazla nasıl koyabiliriz diye çalışıyoruz."

Hem yayıncılığın hem de kütüphanelerin gelişmesi bakımından, millet kıraathaneleri ile beraber farkındalığın arttığını belirten Turşucu, eldeki potansiyeli iyi değerlendirmek gerektiğini anlattı.

"Umut veren gelişmeler yaşanıyor"

"Kütüphanelerimizi yeniledikçe, millet kıraathanesi fonksiyonunu geliştirdikçe, bunu Türkiye geneline yaydıkça okuyan, kütüphaneye gelen kişi sayısı giderek artıyor." diyen Turşucu, geleceğe dönük umut veren gelişmeler yaşandığını aktardı.

Belediyelerin açtığı halk kütüphanelerine ve millet kıraathanelerine de gençlerin ilgi gösterdiğini bildiren Turşucu, insanların raflardan alıp ya da bilgisayara girip e-kitabı okuduğunu söyledi.

Bu yönüyle sevindirici gelişmeler yaşandığını ifade eden Turşucu, yerel yönetimler, merkezi idare ve sivil toplum kuruluşlarının kitap, irfan, kültür ve fazilet hayatına dair önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Kütüphanelere üye sayısının önemli olduğuna değinen Turşucu, şöyle devam etti:

"Üye sayısı her yıl yenilenir. Bize bağlı kütüphanelerde, 5-6 yıl önce kütüphaneye üye sayısı bir milyonun altındaydı. Bu yıl itibarıyla 3 milyona doğru yürüyoruz. Muazzam bir gelişme. Kütüphane üye sayısıyla beraber ödünç verdiğimiz materyal sayısı 3 milyonlardan 12 milyonlara çıktı. Gurur duyuyoruz, övünüyoruz ama yeterli değil. Kütüphaneye gelen kullanıcı sayısını daha da artırmak istiyoruz. Buna yönelik sahada adımlarımız var."

Kütüphanelerin içerisine teknolojiyi, yani zamanın ruhunu da katmaya çalıştıklarını aktaran Turşucu, vatandaşların cep telefonlarından artık halk kütüphanelerine erişebildiğini dile getirdi.

Bunu geliştirmeye çalıştıklarını belirten Turşucu, "e-Devlet üzerinden bizim kütüphanelerimize üyelikler onlarca kat arttı. İlk haftalarda 7 binlerdeyken, şimdi 90 binlere kadar çıktı. Giderek de artıyor, bizim için sevindirici." dedi.

Turşucu, nerede olursa olsun kütüphaneyi vatandaşa ulaştırmak istediklerini ifade etti.