KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baloğlu, mesajında, nevruzun, baharın habercisi ve doğanın uyanışı, sıcaklığın toprakla kavuşması, neşenin gök kuşağı gibi gönüllerde açması, ümidin yıldız gibi bakışlarda parlaması olduğunu belirtti.

Ertelenmiş vuslatların nevruzla saadete erdiğini, gecikmiş ve rötar yapmış beklentilerin nevruzla karşılık bulduğunu aktaran Baloğlu, şunları kaydetti:

"Baharın lezzeti, rahmet pınarlarının çağlaması, toprağın uyanıp nimetlerini sunması şüphesiz nevruz vesilesiyle olmaktadır. Aziz milletimiz asırlarca, nevruzla birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış ve bu çok önemli kültürel gerçeği bugüne kadar samimiyetle muhafaza etmiştir. Nevruz binlerce yıllık süre içinde, milletimizi müşterek kıvanç ve duyguda, ortak amaç ve birlik ruhunda buluşturan köklü bir kaynaşma günüdür. Gerçekte nevruz, birlik ve beraberliğin gür ateşini körüklemekte, fitne ve nifaka geçit vermemektedir. Nevruzun barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı artırmasını diliyor ve Türk milletinin Nevruz Günü'nü kutluyorum."