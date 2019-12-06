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Dünya Madenciler Günü
ANKARA (AA) - Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi. Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde...
Genel 06.12.2019, 12:08
ANKARA (AA) - Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konser öncesi yaptığı konuşmada, maden kazalarında hayatını kaybeden madencileri saygı ve rahmetle andığını belirtti.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de madenciler gününü kutladı.
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