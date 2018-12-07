Dünya İnsan Hakları Günü'ne doğru

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Akgül, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte 10 Aralık'ın, Türkiye'de ve dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandığını belirtti.



Bu tarihten itibaren insan haklarının çerçevesinin çizilmesinin yanı sıra özellikle insan hakları ihlalleriyle ilgili farkındalık çalışmalarının hız kazandığını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"İnsan haklarının yeryüzünde yaşayan herkes için ayrım yapılmaksızın gözetilmesi, hiç kimsenin gayri insani muamelelere maruz bırakılmaksızın insana yakışır bir hayat sürmesi, her bireyin kişilik haklarının, şeref ve haysiyetinin korunması, tüm insanlık için daha yaşanabilir bir dünya var edilmesi en büyük temennimizdir. Bu düşüncelerle insan haklarına saygılı, sorumluluklarının bilincinde ve insanlığa en üst düzeyde fayda sağlama gayretinde olan herkesin Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, tüm insanlık için daha adil, huzurlu ve güvenli, daha güzel bir dünya temenni ediyorum."

