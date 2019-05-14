SİVAS (AA) - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Çetindağ, mesajında, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin de üyesi olduğu Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

14 Mayıs'ta baharın yaza dönüşünü, toprağın ekinle bezenip bütün cömertliği ile buluştuğunu aktaran Çetindağ, şunları kaydetti:

"Günlük yaşamın temel girdilerini sağlayan ekonomiye büyük katkıda bulunan tarım sektörü tüm dünya ülkeleri için hayati önem taşımaktadır. Ülkemiz coğrafi konumu, iklim yapısı oldukça verimli toprakları ve su kaynakları ile önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Cumhuriyetle birlikte başlatılan atılımlara gösterilen çabalara üretimde ulaşılan sayısal büyüklüklere karşın tarım ve henüz istenilen düzeye geliştirilememiş sektörün geçimini tarımda sağlayan kitlelerin sorunları giderilmediği gibi her gün sorunlar büyümektedir. Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana canla başla uğraş veren Türk çiftçisinin sorunlarının çözülmesi en büyük arzumuzdur. "

Ülkelerin kalkınmasında en önemli sektörlerden birinin tarım olduğunu vurgulayan Çetindağ, "Tarımsal arazilerin verimli kullanılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve çiftçilere yönelik teşviklerin artırılması gerekmektedir. Bugün, tarım sektörü ve tarım üreticilerimizin sorunlarının sorgulanması için fırsat olarak değerlendirilmelidir. Tarım, ekonomik ve sosyal nitelikleri nedeniyle ülkemiz için vazgeçilmez bir sektördür. Bu bakımda tarıma gereken önem verilmelidir. Çiftçimiz, en büyük fedakarlığı yapan insanlardır." ifadelerini kullandı.