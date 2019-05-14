KIRIKKALE (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, insanlığın en temel ihtiyaçlarının başında gelen gıdaya erişim talebinin karşılanabilmesi, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımın sağlanabilmesi için tarlasında, serasında, ahırında emek veren, üreten, fedakar çiftçilerin gününü kutladığını belirtti.

Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinden çiftçiler ile bir araya geleceği iftar programına Kırıkkaleli çiftçilerle katılacaklarını aktaran Yılmaz, "İçerisinde bulunduğumuz rahmet ve bereket dolu ramazan ayının tüm çiftçilerimize ve ülkemize bolluk, bereket, huzur ve hayırlı kazançlar getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.