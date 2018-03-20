SİVAS (AA) - Sivas'ta Dünya Ağız Sağlığı Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz diş taraması yapıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesi iş birliğinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde Dünya Ağız Sağlığı Günü dolayısıyla stant kuruldu.

Stantta ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilen vatandaşlara daha sonra ücretsiz diş taraması yapıldı.

Ayrıca vatandaşlara diş fırçası ve bilgilendirci broşürler verildi.

Öte yandan Dünya Ağız Sağlığı Günü dolayısıyla Behrampaşa ve Selçuk Ortaokulu ile Gazi Osmna Paşa ilkokulunda öğrencilere diş taraması yapılarak sonrasında diş fırçası ve macun dağıtıldı.



