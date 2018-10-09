Düğünlerde yapılan denetimlerde çok sayıda silah ele geçti

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da polis ekiplerince düğünlerde ve yol kontrollerinde yapılan aramalarda 120 silah ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde son 3 ayda düğün ve yol kontrolleri sırasında çok sayıda araç ve şahıs üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda çeşitli çap ve markalarda pompalı tüfek, tabanca ve av tüfeği türlerinde 120 silah ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konuldu ve 135 kişi hakkında işlem yapıldı.