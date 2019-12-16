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DSİ Genel Müdürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

DSİ Genel Müdürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Genel 16.12.2019, 09:01
DSİ Genel Müdürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü. Binada soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.


DSİ çalışanları, güvenlik güçlerince yangının meydana geldiği blok çevresinden uzaklaştırıldı.

Yangının çıktığı üçüncü katın, makam katı olarak kullanıldığı öğrenildi.

#türkiye
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