"Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisi Antalya'da gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - "Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisi, bugün saat 15.00’da Antalya Terracity AVM etkinlik alanında gerçekleşecek.

AksuVital açıklamasına göre, Antalya Terracity AVM’nin ev sahipliği yapacağı ‘’Dr.Ender Saraç ile Şifa Sırları ‘’ isimli söyleşide Saraç halka sağlıkla ilgili çarpıcı ve önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydalarını ve bu senenin yıldızı olarak kabul ettiği ‘’Zerdeçal’ın ‘’ bilinmeyen sırlarını açıklayacak.

Bunun yanı sıra Dr.Ender Saraç, dinleyicilerden gelen soruları da cevaplayacak.