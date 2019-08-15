Down sendromlu Rabia'nın

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu Rabia Hazırcı'nın gelinlik giyme hayali, belediyenin organize ettiği temsili düğünle gerçek oldu.

Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, down sendromlu Rabia Hazırcı için belediye tarafından sembolik düğün düzenlendi.

Düğünde Hazırcı'nın temsili nikahını da Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın kıydı.

Genç kız, düğün boyunca beyaz gelinliği içinde davetlilerle birlikte oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.

Başkan Mehmet Cabbar, yaptığı konuşmada, daima engelli vatandaşların yayında olduklarını belirterek, "Onların mutluluğuna katkıda bulunmak bizlerin en önemli görevidir. Rabia'mızın hayalini gerçekleştirmek ve onun yüzündeki heyecana ve mutluluğa şahit olmak tarifi imkansız bir duygu. Şimdiye kadar kıydığım en özel nikahtı. Rabia kardeşime ailesiyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

