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Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti
Genel 19.12.2019, 13:13
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de döviz bürosu sahibi, avro bozduran müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini güvenlik kamerası kaydını izleyince fark etti.
Kent merkezinde döviz bürosu işleten O.Z, gün sonunda hesapları kontrol ettiğinde kasada 20 bin lira açık olduğunu gördü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen O.Z, 3 bin 200 avro bozduran bir müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini fark edince polise başvurdu.
Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını izleyerek, R.Ç'yi Terme Caddesi'nde yakaladı.
Emniyete götürülen R.Ç'nin ifadesinde, "kasıtlı hareket etmediğini, dalgınlıkla ikinci kez parayı aldığını söylediği" öğrenildi.
O.Z'nin şikayetçi olduğu R.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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