KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 4 yıllık görev süresinde çok sayıda başarılı projeye ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Karakaya, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ün ziyaretinde yaptığı açıklamada, KAEÜ'ye yeniden rektör olarak atandığını hatırlatarak, önceki dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bir çok başarılı uluslararası sempozyum, kongre ve panele ev sahipliği yaptıklarını belirten Karaya, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri de hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Dört yılda başarılı projelere imza attık. Amacımız, üniversitemizin Kırşehir'de ve bölgede kalkınmaya destek sağlaması." ifadelerini kulandı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında jeotermal ve tarımda pilot üniversite seçildiklerini dile getiren Karakaya, bu çerçevede hazırladıkları 7 projeyi kentin dinamikleriyle işbirliği yaparak uygulamaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Karakaya, ziyaretinden dolayı Gümüş'e teşekkür etti.

Başsavcı Gümüş de yeniden KAEÜ rektörlüğüne atanması nedeniyle Karakaya'yı tebrik ederek, üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiklerini aktardı.



