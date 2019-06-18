KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 4 yıllık görev süresinde çok sayıda başarılı projeye ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.
Karakaya, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ün ziyaretinde yaptığı açıklamada, KAEÜ'ye yeniden rektör olarak atandığını hatırlatarak, önceki dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Bir çok başarılı uluslararası sempozyum, kongre ve panele ev sahipliği yaptıklarını belirten Karaya, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri de hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Dört yılda başarılı projelere imza attık. Amacımız, üniversitemizin Kırşehir'de ve bölgede kalkınmaya destek sağlaması." ifadelerini kulandı.
Karakaya, ziyaretinden dolayı Gümüş'e teşekkür etti.
Başsavcı Gümüş de yeniden KAEÜ rektörlüğüne atanması nedeniyle Karakaya'yı tebrik ederek, üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiklerini aktardı.