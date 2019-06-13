Dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir apartmanın dördüncü katından düşen kız çocuğu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi 4. TOKİ konutlarında meydana gelen olayda M.T. (15) isimli kız çocuğu, 7 katlı apartmanın dördüncü katındaki...

Dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı
banner230

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir apartmanın dördüncü katından düşen kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi 4. TOKİ konutlarında meydana gelen olayda M.T. (15) isimli kız çocuğu, 7 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden aşağıya düştü.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kızın belinde kırık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, çocuğun pencereden nasıl düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder