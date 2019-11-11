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Dolmabahçe'yi 10 Kasım'da 105 bin kişi ziyaret etti
Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 81. yılında, Dolmabahçe Sarayı'nı 105 bin kişi ziyaret etti.
Genel 11.11.2019, 12:23
İSTANBUL (AA) - Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yılın en yoğun mesaisini yaptı.
Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçilere Atatürk'ün odasını ziyaret etmeleri için Milli Saraylar görevlileri eşlik etti.
Binlerce vatandaşın akın ettiği ziyaretler kapsamında, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 205 kişilik ekiple görev yaptı.
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