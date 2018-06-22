Doktor tavsiyesi ile başladı 10 sergi açtı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, doktorunun hobi edinmesi tavsiyesi üzerine aldığı eğitimle resim ve takı tasarımı yapmaya başlayan 57 yaşındaki Filiz Çayır, yaptığı çalışmalarla yurt içi ve yurt dışında 10 sergi açtı.

Emekli olduktan sonra sağlık sorunları yaşamaya başlayan iki çocuk annesi Çayır’ın, hastanede yapılan tetkiklerinde şikayetlerine yol açacak herhangi bulguya rastlanamadı.

Doktoru Çayır'a, şikayetlerinin psikolojik olabileceğini belirterek, sanatla uğraşması ya da el işleri yapması tavsiyesinde bulundu.

Bunun üzerine Ankara’da resim kurslarına katılan Çayır, aldığı eğitimin ardından resim yapmaya başladı.

Bu alanda azim göstererek ilerleme kaydeden Çayır, yüzlerce tablo yaptı ve Yunanistan, Slovakya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere yurt içi ve dışında 10 sergi açtı.

Resim yapmanın yanında takı tasarımını da öğrenen Çayır, yaptığı takıların beğenilmesi ve alıcı bulmasıyla kendisini bu yönde geliştirdi. Komşularına da takı yapmayı öğreten ve onlara üretip satmaları konusunda yardımcı olan Çayır, hem sağlık sorunlarından kurtuldu hem de ürettiği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağladı.

Çevresindekilere vakitlerini boşa geçirmemeleri konusunda telkinlerde bulunan ve isteyen herkese takı yapmayı öğreten Çayır, bu konuda pek çok kadına da yol gösterdi.

Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıl bir devlet kurumunda çalıştıktan sonra emekli olduğunu, 10 yıl önce bazı sağlık sorunları yaşamaya başlayınca doktora başvurduğunu anlattı.

Yaplan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmayınca doktorunun yaşadığı sorunların psikolojik olabileceğini belirterek hobi edinmesi tavsiyesi üzerine kurslara katıldığını anlatan Çayır, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 3 yıldır hem boncuklarla takı yapıyorum hem de torun bakıyorum. Arzu edenlere satıyorum, yakınlarıma hediye yapıyorum. Yaklaşık 20 liradan başlıyor 100-200 liraya kadar ürün bulunuyor. Motifleri eski işlemlere bakarak kendim tasarlıyorum. Bu işle uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorsun. Hiçbir şey düşünmüyorsun, sadece yapacağım işe odaklanıyorum. Ben evde oturan bütün bayanlara bunu tavsiye ediyorum. Yani hastalıklarla uğraşıp doktora verecekleri paraları bu tür işler yapmaya harcasınlar. Bu iş bana büyük bir terapi sağladı. Beni çok rahatlatıyor."

Ürünlerini sadece yurt içine değil yurt dışına da sattığını aktaran Çayır, "Mesela yurt dışına gidenler gelip hediye götürmek için alıyorlar. İnternet aracılığı ile talep edenler oluyor. Yaptıktan sonra bir şekilde alıcısı çıkıyor." diye konuştu.

Çayır, yaptığı resimler ve takılarla ayrıca yurt içi ve yurt dışında 10 sergi açtığını dile getirerek, ‘’Resimde tuval üzerinde çalıştım. Papirüs üzerine yağlı boya ve pastel çalışıyorum. Boş duramıyorum, resimden sıkılırsam boncuğa, boncuktan sıkılırsam resim yapmaya başlıyorum." dedi.