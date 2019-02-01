KONYA (AA) - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Akşehir'in tanıtımının yapıldığı standa, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.

Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Akşehir Belediyesi ve Akşehir Ticaret Odası birlikte açtıkları standa yer alıyor.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki EMITT İstanbul Fuarı'nın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Akşehir Belediye Başkan Vekili Avukat Özgür Kaçar, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de Akşehir standında fuara gelen misafirleri ağırlıyor.

Fuar ile ilgili görüşlerini dile getiren Akşehir Belediye Başkanı Vekili Özgür Kaçar, "İstanbul'da 23.'üncüsü düzenlenen Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte ortak açtığımız bir stantla katılmış bulunmaktayız. Fuarda Akşehir'imizin tarihi güzelliklerini, tabiat güzelliklerini, kiraz lokumumuzu, Nasreddin Hoca’mızı tanıtıyoruz Bu fuarda tanıtımımız için emeği geçen Başta Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya Beye, belediye personelimize, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Emin Makascı Beye ve personeline teşekkür ediyorum. Bu fuarın inşallah Akşehir'imizin tanınmasında katkı sağlayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.



Akşehir standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Olimpiyat Şampiyonu Eski Güreşçi Ahmet Ayık, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, valiler, bir çok il ve ilçe belediye başkanı, kaymakamlar, turizm seyahat acente yetkileri ile çok sayıda yerli ve yabancı misafirler ziyaret etti.



Akşehir standı, temsili Nasreddin Hoca ile dikkat çekerken, Nasreddin Hoca, "Dünyanın Ortası Burasıdır" yazan platformda fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler sıra oluyor.

Fuar 3 Şubat 2019 Pazar gününe kadar gezilebilecek.

