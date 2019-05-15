ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, DHKP-C'li iki teröristin TBMM'de gerçekleştirmeye çalıştığı terör eyleminin doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimi olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, DHKP-C'li teröristlerce TBMM'de gerçekleştirilmeye çalışılan terör eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, "DHKP-C’li iki teröristin TBMM'de gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir." ifadelerini kullandı.

Milletin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantılarının ortaya çıkarılacağını ve hesabının sorulacağını vurgulayan Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Şer odaklarınca planlandığı anlaşılan bu terör saldırısını püskürten güvenlik güçlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır. Gazi Meclisimize ve milletimize geçmiş olsun.

Bu vesileyle 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun."