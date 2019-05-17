Doğaseverler ODTÜ'de bitki ve hayvan türlerini araştıracak

ANKARA (AA) - ODTÜ yerleşkesinde, bitki ve hayvan türlerinin tespit edilmesi amacıyla, doğaseverlerin rehberler eşliğinde gözlem yapacağı "Tür Say" etkinliği düzenlenecek.

ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre etkinlik,Vakfı (DKM) ile ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi () tarafından 26 Mayıs Pazar günü 08.00-20.00 saatlerinde ODTÜ yerleşkesinde yapılacak.

Doğaseverler, etkinlik süresince ODTÜ yerleşkesinde bulunan doğal alanlarda, rehberler eşliğinde gözlem yapacak ve ilgilerini çeken bitki, kuş, kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekecek. Fotoğrafları inceleyecek uzmanlar ise türlerin tespitini yapacak.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin, 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar "http://odtudedoga.org" internet adresinden başvuru yapması gerekiyor.