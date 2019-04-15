Doğa Sigorta Everest Otizm Spor Kulübü öğrencilerini ağırladı

İSTANBUL (AA) - Everest Otizm Spor Kulübü öğrencileri, 13 Nisan Cumartesi günü, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen Galatasaray Doğa Sigorta & Adatıp Sakarya BŞB maçının misafiri oldu.

Doğa Sigorta açıklamasına göre, spor, müzik, sosyalleşme, özel eğitim, yaşam liderliği gibi geniş bir yelpazede eğitimlerini gerçekleştiren Everest Otizm Spor Kulübü; eğitmenlerinin ve öğrencilerin katılımıyla kendileri için ayrılan locadan maçı takip etti. Everest Otizm Spor Kulübü tarafından hazırlanan çiçek ve plaket, Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler’e takdim edildi. Seda Güler, ilerideki günlerde çocuklarla birlikte Galatasaray Doğa Sigorta’nın antrenmanının da ziyaret edileceği, oyuncularla çocukların bir araya geleceği müjdesini de verdi.

Otizimli bireylerin, toplumun bir parçası olduklarının bir kez daha hatırlandığı ve farkındalığın önemine değinildiği bu günde, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Şube Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya da çocukları yalnız bırakmadı. Eğitmenler ve öğrenciler ile maçı takip eden Yalçınkaya, misafirler ile sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, geçen yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Spor Kulübü ile amatör branşlar için imzalamış olduğu sponsorluk anlaşması ile de; spora verdiği desteği ve gençlere daha iyi bir gelecek sunma arzusunu her fırsatta vurgulayan Doğa Sigorta, projelerine bu yönde devam ediyor. Daha güçlü ve mutlu toplumların spor ile elde edilebileceğine inanan şirket; gençlerin sporu sevmesi için her türlü desteği önümüzdeki günlerde de vermeye devam edecek.