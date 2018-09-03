Doğa Ananın Çocukları Projesi tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, TÜBİTAK'ın 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Doğa Ananın Çocukları Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Doğa Ananın Çocukları Projesi'nin tanıtımı dolayısıyla Paşabahçe İzcilik Tesisleri'nde program düzenlendi.

Sivas Valisi Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Sevgi Evleri'nde kalan öğrencilere yönelik hazırlanan proje sayesinde çocukların sınıflarından çıkarak doğayla iç içe olmalarını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise projede hedef kitle olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde Sevgi Evlerinde kalan 15 kız ve 15 erkek olmak üzere 30 öğrenci belirlendiğini söyledi.

İlk kez uygulanan proje sayesinde kentteki kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği kültürünü artırmayı arzuladıklarını belirten Savaşçı, şunları kaydetti:

"Sivas Valiliği koordinesinde, Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ,Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü ve Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesinin katkılarıyla 3-11 Eylül tarihlerinde Paşabahçe İzcilik Tesisi, Tödürge Gölü, Kangal Balıklı Kaplıcası'nda ve Cumhuriyet Üniversitesinde programlar gerçekleştirilecektir."

Programa Cumhuriyet Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ve Sivas BİLSEM Müdürü Adem Uzun da katıldı.