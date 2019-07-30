Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
- Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.