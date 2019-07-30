Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

- Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca iç güvenlik operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


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