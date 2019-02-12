"Diyarbakır'da 5 ton esrar yakalandı"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, AK Parti'nin Akyurt ilçesindeki seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalamasını son 1,5 ayda 2 kere gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Şimdi buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum. 5 ton esrar yakalamışlar." ifadesini kullandı.

Terör örgütlerine büyük hezimet yaşattıklarını ifade eden Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin zorlu arazi ve mevsim şartlarında operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

- Trafik kazalarında ölenlerin sayısında düşüş

Soylu, "Son 3,5 ayda trafikte ölenlerin sayısını yüzde 35 oranında düşürdük. Trafikte 1 yılda 7 bin 427 hayat kaybı yaşanıyor. Biraz işimize asıldık, biraz gayret gösterdik. Eğer bu oranla gidersek yılda 2 bin kişi daha az hayatını kaybetmiş olacak." diye konuştu.

Akyurt'a bekçi görevlendirileceği müjdesini de veren Süleyman Soylu, Ankara'ya 1550 bekçi alımı yapılacağını, bunun ardından bir alım daha planladıklarını söyledi.

Ankara'da evden hırsızlık olayının günde 30'a düştüğünü kaydeden Soylu, hırsızların da iflahını kestiklerini bildirdi.

- Akyurt'a polis okulu

Bakan Soylu, Akyurt'a polis okulu yapılması için gelecek hafta yeniden ihaleye çıkılacağını belirterek, "Polis Akademisine söz verdim, haziran ayında bitecek. İnşallah yeni eğiteceğimiz polisler Akyurt'a gelecek." dedi.

Teröristlere hayat hakkı tanıyanlara fırsat vermeyeceklerini ifade eden Soylu, bunun halkın desteğiyle olacağını vurguladı.

Süleyman Soylu, Akyurtlulardan 31 Mart'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık'a destek vermelerini istedi.

Konuşmasının ardından Soylu, esnafı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını da dinledi.