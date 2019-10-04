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Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.
Genel 04.10.2019, 18:12
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.
Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.
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