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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genel 15.11.2019, 13:58
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

#2 terörist etkisiz hale getirildi #Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi #İçişleri Bakanlığı
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