Son Dakika
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Genel 15.11.2019, 13:58
ANKARA (AA) - Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:17
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:35
|Yatsı
|18:55