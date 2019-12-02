Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik." dedi.

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