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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik." dedi.

Genel 02.12.2019, 14:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik." dedi.

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#türkiye
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