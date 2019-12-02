Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik." dedi.
Genel 02.12.2019, 14:48
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik." dedi.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.
6°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2019
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49