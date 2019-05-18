Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

KONYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur çünkü toplum gökten inmiyor, fertlerden oluşuyor. İdeal bir toplumu oluşturmak için de ideal fertler yetiştirmek lazım. Hep birlikte el ele vererek ideal topluma ulaşmak zorundayız." dedi.

Erbaş, bir dizi programa katılmak için geldiği Konya'da Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.

Daha sonra Selçuklu İlçe Müftülüğünün açılış törenine katılan Erbaş, yaptığı konuşmada, ramazanda merasimlerin en güzelinde bir araya geldiklerini söyledi.

Erbaş, müftülük binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığımıza bağlı bin 2 müftülüğümüz var. Bunlar Mescid-i Nebevi'nin varisi olarak İslam'ı toplumumuza en doğru şekilde anlatmak ve öğretmek için inşa edilmiş mekanlardır. Mekan ve imkan insan içindir. 90 bin camimizin müftülükler vasıtasıyla toplumumuza hizmet etmesini sağlıyoruz. 90 bin camimizde sadece cuma günleri 25 milyon insanımıza 100 bin kadar imam ve müezzinimizle, 4 bin kadar vaizimizle ve 40 bin kadar diğer Kur'an kursu öğreticilerimizle milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz.

İşte biz müftülüklerimizi bu hizmetlerin manevi merkezleri olarak görüyoruz.""İdeal topluma ulaşmak zorundayız"

Müftülükler kanalıyla 81 il ve 400 büyük ilçede aile, danışmanlık ve rehberlik bürolarının ailelere hizmet ettiğini belirten Erbaş, "Çünkü aile, milletimizin ve toplumumuzun en önemli kurumudur. Aile müessesi ayakta olursa toplum ayakta olur. Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur çünkü toplum gökten inmiyor, fertlerden oluşuyor. İdeal bir toplumu oluşturmak için de ideal fertler yetiştirmek lazım. Hep birlikte el ele vererek ideal topluma ulaşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, müftülük binasının uzun yıllar İslam'a katkı sunacağını vurgulayarak, "Elhamdülillah, 6 sene önce Diyanet İşleri Başkanlığımızda tohumlarını attığımız 4 ile 6 yaş arası Kur'an kursuna devam eden çocuklarımızın sayısı 150 bini aştı. İnşallah anne ve babaya hürmet eden, dürüst olan ve yalan söylemenin ne kadar kötü olduğunu bilen bir nesil yetişmeye başladı. Bunlar 4, 5 ve 6 yaşındaki çocuklardır. Ağaç yaşken eğilir." şeklinde konuştu.

Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından müftülük binasının açılışı gerçekleştirildi.

Programa Konya Valisi Toprak, AK Parti Konya milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.