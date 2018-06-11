Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 25 Haziran'da yaz Kur'an kurslarımız açılıyor

DENİZLİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pamukkale Üniversitesi içerisinde yapımı tamamlanan Müftü Ahmet Hulisi Efendi Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra bahçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, ramazan ayının Müslümanları ruhen yüce aşamalara ulaştıran çok önemli zaman dilimi olduğunu belirtti. Dünyanın hiç bir yerinde, İslam'ın dışındaki sistemde ve inançta görülmeyen güzel bir manzaranın yaşandığını anlatan Erbaş, ramazan ayının Kur'an, ibadet, dua ve tövbe ayı olduğunu ifade etti.

"90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık"

Erbaş, Kadir Gecesi'nin bulunduğu gecenin Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Bu yüzden Kuran-ı Kerim'in Allah'ın Resulüne verilmiş olan en büyük mucizedir. Rabbim onu güzel bir şekilde okumayı, öğrenmeyi ve anlamayı bizlere nasip etsin. Ramazanın hemen ardından 25 Haziran günü yaz Kur'an kurslarımız açılıyor. Çocuklarımızı, yavrularımızı ve gençlerimizi camilere göndererek onlar bu fırsattan istifade etsinler. 90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık."

Çocukların 15-16 yaşından önce bir kaç yaz tatillerini yaz Kur'an kurslarına ayırmalarının hayatlarının en büyük kazançlarından birisi olacağını dile getiren Erbaş, yaşın belli bir aşamayı geçtikten sonra bir daha geri dönmenin mümkün olmadığına dikkati çekti.

"Afiyet olsun, israf olmasın"

Erbaş, "Hepimiz ömrümüz tamamlayacağız. Önemli olan Rabbimizin bize nasip etmiş olduğu bu ömrü iyi değerlendirmektir. Rabbimizin bize vermiş olduğu bu ömür içerisinde Kuran-ı Kerim'i öğrenmeye hiç zaman ayıramamak, fırsat bulamamak üzüntü vericidir. Bu yılki ramazan ayının teması israfla mücadele etmektir. Devlet olarak israfla mücadeleye ayırdık bu yılı. Bizde Diyanet İşler Başkanlığı olarak dedik ki 'Afiyet olsun, israf olmasın.' Çocuklarımıza bu ruhu yerleştirirsek israf etmeden artırdığımız o nice gıda maddeleriyle aç ve açıkta olan fakir fukara insanlar doyacaklardır. Onlara da yardımlarımızı ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek