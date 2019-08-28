Diyanet (30 Ağustos 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor

Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.
İlgili site linki aşağıdadır. Her hafta ilgili siteyi ziyaret ederek sahte haber üreten sitelerden kendinizi koruyabilirsiniz.
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Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2019, 10:22
Yayımlandı diyor siteye giriyorsun yok. Böyle bir yalan olabilir mi. ben verdiğiniz adresi kısayollara ekledim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun