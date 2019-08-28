Diyanet (30 Ağustos 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Diyanet (30 Ağustos 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi ilk olarak haber detayında vereceğimiz sitede yayımlanıyor

Diyanet (30 Ağustos 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor
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Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.

İlgili site linki aşağıdadır. Her hafta ilgili siteyi ziyaret ederek sahte haber üreten sitelerden kendinizi koruyabilirsiniz.

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Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2019, 10:22
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YORUMLAR
Halim Hoca
Halim Hoca - 4 ay Önce

Yayımlandı diyor siteye giriyorsun yok. Böyle bir yalan olabilir mi. ben verdiğiniz adresi kısayollara ekledim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun