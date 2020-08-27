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Diyanet (28 Ağustos 2020) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi Yayınlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki tüm camiilerde birliktelik sağlanması amacıyla her hafta büyük bir dikkatle hazırlanan Cuma Hutbeleri ziyaretçilerimiz tarafından oldukça ilgiyle karşılanmakta. Her hafta Cuma Hutbelesini ilk yayınlayan site olma gururunu yaşıyoruz. Detaylar 27 Ağustos 2020 tarihli haberimizde

Genel 27.08.2020, 14:00 27.08.2020, 14:03
Diyanet (28 Ağustos 2020) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi Yayınlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki tüm camiilerde birliktelik sağlanması amacıyla her hafta büyük bir dikkatle hazırlanan Cuma Hutbeleri ziyaretçilerimiz tarafından oldukça ilgiyle karşılanmakta. Her hafta Cuma Hutbelesini ilk yayınlayan site olma gururunu yaşıyoruz.

Tarih: 28.08.2020 ALLAH’IN DİNİNİ YÜCELTME GAYRETİ

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Hoşunuza gidecek bir şey daha var: Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih! Haydi, müminleri müjdele.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim, Allah’ın sözü yücelip hâkim olsun diye savaşırsa o, Allah yolundadır.”2

Aziz Müminler! Ağustos ayı, Anadolu’nun kapılarını barışa ve adalete açan şanlı milletimizin, hakkı hâkim kılma yolunda kazandığı nice zafere şahittir. İmanımız ve istiklâlimiz, vatanımız ve istikbâlimiz için nice zor zamanları göğüsledik. Sabrettik, canla başla mücadele ettik ama hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. Allah’a güvendik ve O’nun yardımıyla Malazgirt’ten Mohaç’a, Sakarya’dan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne kadar şan ve şerefle dolu nice sayfayı tarihimize ekledik. Kıymetli Müslümanlar! Vatan, Cenâb-ı Hakk’ın insana bahşettiği en değerli nimetlerden biridir. Çünkü vatan, güvendir, huzurdur, umuttur, namustur. Bu aziz vatan, Allah’a verdiği ahdi tutup canından vazgeçen şehitlerimizin, cepheden cepheye koşan gazilerimizin mukaddes emanetidir. İstiklal Marşımız, bu gerçeği şöyle anlatır: Bastığın yerleri “Toprak!” diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı. O halde, her akşam bağrında güvenle uyuduğumuz, her sabah seherinde özgürlüğe uyandığımız bu cennet vatanın kıymetini bilelim. Vatan sevgimizden aldığımız güçle, gece gündüz demeden milletimizin iyiliği, mutluluğu, refahı için çalışalım. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi her türlü menfaatin üstünde tutarak koruyalım. Vatanımızın her karış toprağını ve milletimizin her bir ferdini korumanın boynumuzun borcu olduğunu unutmayalım.

Değerli Müminler! Geçen hafta yeni bir hicri yıla girdik. Yarın ise 10 Muharrem Âşûrâ gününü idrak edeceğiz. Peygamber Efendimiz, “Âşûrâ günü tutulan orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan ümit ediyorum.”3 buyurmuştur. Muharrem’in dokuzuncu veya on birinci gününü de Âşûrâ gününe ekleyerek iki gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir.4 Âşûrâ günü, aynı zamanda Şehitlerin Efendisi Hz. Hüseyin’in ve beraberindeki Ehl-i Beyt-i Mustafa’dan yetmiş küsur kişinin Kerbelâ’da şehadete yürüdüğü gündür. Bu elim ve hazin hadise, Peygamber aşkıyla yanan bütün mümin yüreklerin yarasıdır. Bugün Kerbelâ’ya benzer ağır yaralar almamak için bize düşen vazife, bilgili olmak ve bilinçli davranmaktır. Hz. Hüseyin gibi, son nefesimize kadar Kur’an-ı Kerim’in rehberliğine ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine bağlı kalmaktır. Unutmayalım ki, şu fani dünyanın hiçbir menfaati, iman kardeşliği ile gelen bereket ve rahmetten daha üstün olamaz. Mal, mülk, makam ya da şöhret, hiçbir zaman bir müminin duasını almaktan, bir gönüle şifa olmaktan, aynı yüce ideal uğrunda fedakârlık yapmaktan daha değerli olamaz. Bu vesile ile başta Hz. Hüseyin Efendimiz olmak üzere, Kerbelâ şühedasını rahmetle anıyorum. Bu vatanın aziz şehitlerini, hassaten 30 Ağustos günü milletçe zafere ulaştığımız Kurtuluş Savaşımızda canlarını feda eden yiğit askerlerimizi, gazilerimizi ve ordularımızı yöneten kahraman kumandanlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. 1 Saf, 61/13. 2 Buhârî, Tevhîd, 28. 3 Tirmizî, Savm, 48. 4 İbn Hanbel, I, 240. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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Yorumlar (23)
anti tarikat 5 yıl önce
sizin gibi öküzlerin hazırladığı hutbeyle yaşama yön verirsek çok işidci çıkar aramızdan sen Zuhruf 44 oku ilk önce mal diyanet !!!
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Edepsiz 5 yıl önce
Bu sözleri sana hocan öğrettiyse kılavuzun olacak kargayı değiştir
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Yüksel 5 yıl önce
Sen adam olsan bu kelimeleri kullanamazsın sen önce kendi öküzlüğünden ğerçeyeine dön.
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isim 5 yıl önce
efendimiz hiç bir zana kendine davet etmemiştir. kur'andan başka bir şey de tebliğ etmemiştir
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5 yıl önce
Resûlüne imân ve itâat olmadan Allah'a imân ve itâat olmaz. Çünkü Allahü teâlâ, kendine itâ'ati, bir çok âyette, Resûlü ile birlikte zikretmistir. Meselâ buyuruyor ki:
(Resûle itâ'at eden, Allah'a itâ'at etmis olur.) [Nisâ 80]
(Resûl, size ne verdiyse onu alin, size neyi yasakladiysa ondan sakinin!) [Hasr 7]
M.İslamoğlu mehmet Okuyan vb gibi Hadis İnkarcısı Münafıklara Diyanetten Geç kalmış Bir Hutbe Babasının bile İran Kafalı Şia Dediği adama nasıl inanırlar aklım almıyor
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celal kara 5 yıl önce
haşr 7 de anlatılan olay savaş ganimetiyle iligli bir olaydır. bir ayetin sonunu okuyup başını kesmeyeceksin internetten kopyala yapıştır yapıp.
" Allah’ın o şehir halkının (malından), resûlüne fey olarak verdiği şey (savaşsız elde edilen ganimet), artık Allah’ın, resûlünün (peygamberinin), ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. (Bu) içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal (servet) olmaması içindir. Ve resûl, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyetti ise o taktirde ondan vazgeçin. Allah’a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı (azabı) şiddetli olandır." haşr 7
ayrıca resule uymak Allaha uymaksa o halde neden resule uymuyorsun da buhariye uyuyorsun. resula uymak kurana uymaktır o yüzden emevi dinini sorgulayın ve gerçek islama dönün. hadisler emevi uydurması birer mişnadan ibarettir ve bir kısmı 1400 yıl önce geçerli olup günümüzce geçerliliğini yitirmiş hükümlerden ibarettir.
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celal kara 5 yıl önce
bu emevi dini yakında son bulacaktır. sabaha kadar yırtınsanız da bir yırtınmasanız da. insanlar artık okuyor araştırıyor ve bu hadislerin içerisinde ne kadar uydurma ve peygambere iftira niteliğinde sözler olduğunu görüyoruz. sizler istediğinizi piyasaya sürüp istediğinizi sümen altına atarak millete uyutmaya devam edin ey ruhban sınıfı sonunuz yakındır.
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ruhbanlara hayır 5 yıl önce
peki bu hadislerin içinde deve sidiği içiren , küçük kız çocuklarıyla evliliği caiz kılan dinden dönenin öldürülmesini emreden ve bunun gibi insan haklarına aykırı hadisleri ne yapacaksınız . ayrıca kuran açık seçik bir arapça ile anlaşılsın diye indirlidğini anlatan ve onun tek rehber olduğunu söyleyen bir sürü ayet var. eğer sizin şu anda kıldığınız namazın şekli ya da yaptığınız hac ibadetinin şekli kuranda yazmıyor diye hadislere başvuruyorsanız bu son derece saçmadır. eğer kuranda yazmıyorsa demek ki siizn bu kıldığınız namazın şekli de hac ibadetinin şekli de uydurmadan ibarettir. Allahın kitabını mı dinleyeceğin yoksa sizin uyduruk buharinizi mi
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behzat kahveci 5 yıl önce
sen nereye , kime hizmet ediyorsun .hangi islama inanıyorsun. peygamberi postacı gören bir din anlayışını nasıl översiniz.
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5 yıl önce
Sorsan Kuran-ı Kerimin Tefsirini okudun mu diye hayır der Mealini bile 1 kere bile sonuna kadar okumamışsın Hayatında 1 tane ilmihal hadis kitabı dahi de okumamış araştırmamışsın bırak ozaman kendi kafandan yorum yapmayı ya da kafanı yıkayan hocam dediğin Şia kafalı Mehmet OKUYAN Mustafa.İSLAMOĞLU gibi MÜNAFIKLARDAN OLMA
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Yavuz Selim 5 yıl önce
Son zamanlarda da bir tutturmuslar emevi dini diye birsey. Bunu da bulan ne hikmetse Mustafa Islamoglu ve guruhu. Yani bunlardan once yasayan kimse bu dinin emevi dini oldugunu tespit edememis, bir bunlar etmis. peh peh peh. Cahil cesur olurmus. Daha oryantalist kafayla yazilmis bir mealden baska bir kitap okumamis insanlar din hakkinda ahkam kesiyor. Vay be.. Ne gunlere kaldik. Bu aynen anayasa kitabini okuyup hukum vermeye benziyor. Gercekten trajikomik.
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Müsliman 5 yıl önce
Bir İnsana Tapamam Malesef...Kuranda Ona Uyun Derken Azından Cıkan Kuran Diyor...Aciz Sıradan Bir Tüccardı Sizin Taptığınız Bi Süleyman Olsa Anlarımda İşte...
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