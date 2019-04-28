Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna doğru Irak'a gidecek

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, mevkidaşı Hekim'le Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, ikili ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in bu yıl Ankara'ya yaptığı ziyarette alınan kararların uygulanması için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

"Ziyaretin ön hazırlıklarını yaptık"

İlerleyen süreçte Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Ayrıca, bu yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 4'üncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantımızı da gerçekleştirmek üzere Irak'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretlerin ön hazırlıklarını bugün kardeşim Hekim ile yapmış bulunmaktayız." dedi.

Çavuşoğlu, bölgesel konularda Irak ile Türkiye'nin görüşlerinin örtüştüğünün altını çizdi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı'nda Irak ve Lübnan'ın gözlemci ülke olarak davet edilmesi kararı aldıklarını belirten Çavuşoğlu, bölgedeki önemli ülkelerden biri olan Irak'ın Suriye konusunda yapıcı rol oynayacağı temennisinde bulundu.

"Irak'ın yeniden inşasına odaklanması gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Irak arasındaki ikili ticaret hacminin hedeflenen rakamlara ulaşabilmesi için daha çok çalışılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve yatırımların teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Irak'ın, ticaret ve yatırım konularında Körfez ve Avrupa arasında merkez olmasını istediklerini belirterek, bunun için ikinci bir gümrük kapısının açılmasının faydalı olacağını ve demir ile kara yollarında altyapı çalışmalarının birlikte yapılması gerektiğini ifade etti.

Irak'ın tamamen normalleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte Irak'ın yeniden inşasına odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bu konuda en büyük taahhütte bulunan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, Irak'ın yeniden inşasıyla ilgili kurulan komisyon çalışmalarında Türk firmalarının da yer aldığına işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Komşu ve kardeş ülke olarak Irak'ın yeniden inşasına önümüzdeki süreçte en güçlü desteği Türkiye verecektir." diye konuştu.

"Su yönetimi konusunda birlikte çalışmamız lazım"

Mevkidaşı Hekim ile yaptığı görüşmelerde su sorununun da ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, Irak'ta geçen yıl çok ciddi boyutta su sorunu yaşansa da bu yıl fazla yağışlar nedeniyle sıkıntı olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, öte yandan, fazla yağışların ülkede sele yol açtığının altını çizerek, "Bu bize bir şeyi öğretiyor. Su yönetimi konusunda birlikte çalışmamız lazım. Bunu başarabilirsek, kurak olduğu yıllarda da suyun çok olduğu yıllarda da sorun yaşamayız." dedi.

Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini Irak ile paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Çavuşoğlu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi" olarak görevlendirildiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki süreçte, arkadaşlarımız, Özel Temsilcimiz (Eroğlu) ve çalışma grubumuz Irak'a gelecek ve bu konudaki tecrübelerimizi Irak ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Irak topraklarından tüm terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor"

Görüşmelerde konsolosluk konularının da gündeme geldiğini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'tan sonra Basra ve Musul'daki konsolosluklarını kapatma kararı aldığını anımsattı.

Çavuşoğlu, halihazırda Musul ve Basra'daki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli izinlerin verildiğini belirterek, "Bu iki vilayete ilaveten Necef ve Kerkük'te de başkonsolosluklar açmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da birlikte sürdürüyoruz. Necef ile ilgili izin çıktı. İnşallah Kerkük konusunda da birlikte çalışacağız. Bu şekilde Irak ile bağlarımızı daha da güçlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleden ötürü Irak'ı tebrik eden Çavuşoğlu, terör örgütlerine karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğini ve bu konuda komşu ülkelerin iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Sadece DEAŞ'a karşı değil PKK gibi diğer terör örgütlerine karşı da ortak mücadele etmek için hazırız. Irak topraklarından tüm terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor." diye konuştu.