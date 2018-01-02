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Diş hekimi oğluna dava açan anneye 1 milyon dolar tazminat

ANKARA (AA) - Tayvan'da diş hekimliği eğitimine harcadığı masrafları geri ödemesi için oğluna açtığı davada anneye yaklaşık 1 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. BBC'nin haberine göre, annesi tarafından dava edilen...

02 Ocak 2018 Salı 16:48
Diş hekimi oğluna dava açan anneye 1 milyon dolar tazminat
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ANKARA (AA) - Tayvan'da diş hekimliği eğitimine harcadığı masrafları geri ödemesi için oğluna açtığı davada anneye yaklaşık 1 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

BBC'nin haberine göre, annesi tarafından dava edilen diş hekimi, 1997 yılında çalışmaya başladıktan sonra aylık kazancının yüzde 60'ını annesine vereceğini taahhüt eden bir sözleşme imzaladı.

Anne Luo'nun benzer bir anlaşma yaptığı büyük oğlunun sözleşmeye sadık kaldığı, öte yandan küçük oğlunun annesine eğitim masraflarını ödemeyi reddettiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme, yıllarca bekledikten sonra küçük oğluna dava açan anneyi haklı ve sözleşmeyi geçerli bularak diş hekiminin, annesine yaklaşık 1 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Oğul Chu'nun dava sırasında, çocuk yetiştirmenin maddi karşılığı olmaması gerektiğini ve 20 yaşındayken imzaladığı sözleşmenin geçerli sayılamayacağını savunduğu kaydedildi.

Chu ayrıca mezun olduktan sonra yıllarca annesinin diş kliniğinde çalıştığını ve annesinin, bugün ödemesine karar verilenden çok daha fazla para kazanmasını sağladığını iddia etti.

Anne Luo'nun, boşandıktan sonra iki oğlunun eğitimleri için 1,7 milyon dolar harcadığı kaydedildi.


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1 Milyon DolarDişçilik EğitimiTayvan
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