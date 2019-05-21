Din görevlileri iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal Kahramankazan’da sendika üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Sendikanın ilçe temsilciliği tarafından bir kafede düzenlenen iftara katılan Ünal, sendikacılığı bir hizmet yarışı olarak gördüklerini, insanları ayrıştırmadan, birleştirerek bütünleştirerek bir araya getirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisten oluşan dört hizmet koluna 3600 ek gösterge verilmesine yönelik çalışmaları sürdürdükleri ifade eden Ünal, "Dün itibariyle torba yasa meclise sevk edildi. Torba yasaya bunun da eklenmesiyle ilgili olarak iki gündür çalışma yapıyoruz. Yasanın bir an önce çıkmasın istiyoruz." diye konuştu.