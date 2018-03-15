"Dikili Bir Ağacın Olsun" projesi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Kırşehir'in Kından mevkisinde fidan dikti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi öğrencileri 14 Mart Tıp Bayramı dolaysıyla "Dikili Bir Ağacın Olsun" projesini uygulamaya koydu.

Kındam mevkisinde düzenlenen törende, öğrenciler üniversite tarafından temin edilen ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu.

Törene, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



