Dijital medya yükselişte, geleneksel medya düşüşte

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin "Media 25 2019" raporundan derlediği bilgilere göre en büyük 25 medya markasında dijital markaların yükselişi dikkat çekti. "On-demand"(talep üzerine görüntü) olarak adlandırılan ve kullanıcının istediği yayını istediği zaman izlemesine dayanan yayımcılık tarzıyla iş yapan medya kuruluşları büyük yükseliş kaydetti.

Listede Disney zirvedeki yerini korurken 2018'e göre yüzde 40,4 artış göstererek değerini 45 milyon 750 bin dolara çıkardı. Disney'i Youtube ve Netflix takip ediyor.

Youtube değerini geçen yıla göre yüzde 46,2 artırarak 37 milyon 847 bin dolara, Netflix ise değerini yüzde 105 artırarak 21 milyon 162 bin dolara çıkardı.

Geleneksel medya düşüşte

Rapora göre Netflix ve Youtube'deki çarpıcı yükselişlerin yanı sıra geleneksel medya organları 2019'da değer kaybetti. BBC yüzde 9, SKY yüzde 2, ABC yüzde 41, FOX yüzde 6, NBC ise yüzde 3 oranında değer kaybetti.

Listede ilk 10'da ise büyük bir ABD etkisi görünüyor. Listede ilk 10 şirketten 9'unu Amerikalı şirketler oluşturuyor. İlk 25'te ise ABD'den 18 şirket bulunuyor.



































