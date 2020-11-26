Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme tek parça full izle 26 Kasım Show TV Canlı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 72. Bölümünde; Kaan'ın son olarak gittiği bilinen çiftliğin sahibi Mehmet Bey canlı yayına bağlandı. Mehmet Bey 76 gün önce evden ayrılarak kayıplara karışan eşi Sultan Hanım ile canlı yayında yüzleşti. Hasan Öztürk'ün kendi babası olduğuna inanan Özde Kurusıkı'ya müjdeli haber geldi. Hasan Bey İzmir'de DNA testi verdi. Baba hasreti çeken oğlu Şuayip ile eski eşinin geri dönmesini isteyen Müzeyyen Hanım'a ilk haber geldi.

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İyiliğin gücünü gösterecek program "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanacak programla; faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

'Sesimi duyan yok mu?' diyenlerin sesi olacak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türk televizyonlarına yepyeni bir soluk getirecek; kederler sevince, karamsarlık umuda dönüşecek!