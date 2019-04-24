Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan sevinci

KONYA (AA) - Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini hastanede yaşadı.

Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kapsamında, hastanede yatarak tedavi gören çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi.

Bayram etkinliğine Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte, protokol tedavi gören hasta çocukların odalarını ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi, bayramlarını kutladı.

Etkinlik kapsamında çocuklar için çeşitli eğlence programları düzenlendi.







