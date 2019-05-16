Derinkuyu'dan kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri, "100.Yıl Bayrak ve Ata Yürüyüşü" ile başladı.
Kaymakamlık binasından başlayan yürüyüş, Derinkuyu Yeraltı Şehri girişine kadar devam etti.
Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yeraltı şehrini ziyarete gelen turistlere mehter dinletisi sunuldu.
Etkinliğe, Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Turan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
- Minik öğrencilerden yıl sonu etkinliği
Okulun ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan program, okul bahçesinde gerçekleştirildi.
Skeç ve çeşitli oyunların sahnelendiği etkinlikte öğrenciler şiir okuyup, şarkı söyledi.
Öğrencilerin performanslarını sergilediği sırada anı ölümsüzleştirmek isteyen ebeveynleri fotoğraf çekti.
Program sonunda konuşma yapan okul müdürü Erdal Şahin, okulda öğretmen, öğrenci, veli işbirliğinin sağlandığını, bunun da başarıyı olumlu etkilediğini vurguladı.
Program, ana sınıfı öğrencilerinin kep atma töreniyle sona erdi.