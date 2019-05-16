Derinkuyu'dan kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri, "100.Yıl Bayrak ve Ata Yürüyüşü" ile başladı. Kaymakamlık binasından başlayan yürüyüş, Derinkuyu Yeraltı Şehri girişine kadar devam etti. Nevşehir Belediyesi...