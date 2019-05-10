Derinkuyu'dan kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut yapılması için çalışma başlatan Derinkuyu Belediyesince, "konut talep anketi" düzenlendi.

Belediye Başkanı Bülent Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ ile yapılacak görüşmeler öncesi, ilçe halkının konut beklentisi ve taksit ödeme miktarlarının belirlenmesi için anket düzenlediklerini belirtti.

Yapılan anket çalışmasında çoğunluğun 4 odalı konut talep ettiğini kaydeden Aksoy, TOKİ yetkilileri ile gerçekleştirilecek görüşmede bedellerinin netleştirileceğini söyledi.

Aksoy, "İlçemize, sosyal konut grubu ve alt gelir grubu konutların yapılması için çalışma başlattık. Halkımızın bu konudaki taleplerine uygun adım atmak amacıyla düzenlediğimiz anketimiz sonuçlandı. TOKİ yetkilileri ile görüşerek taleplerimizi ileteceğiz. İlçemizde evi olmayanları ev sahibi yapmak için gayet göstermekteyiz." dedi.

- Derinkuyu Belediyesi hijyen ekibi kurdu

Derinkuyu ilçesinde, okul, cami, resmi kurumlar, park ve sosyal yaşam alanlarında etkin temizlik çalışması yürütmek üzere hijyen ekibi kuruldu.

Belediye Başkanı Bülent Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibin, halkın yoğunlukla kullandığı alanlarda hem temizlik çalışması hem de belirli aralıklarla haşerelere karşı ilaçlama yapacağını belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Derinkuyu Belediyesi olarak 'Sağlığınız bizim için önemli' sloganıyla toplu yaşam alanlarında temizlik çalışması başlattık. İlçemizde hijyen ekibi uygulaması kapsamında halkımıza ve çocuklarımıza daha sağlıklı bir ortam sunacağız. Sıkça kullanılan mekanların zararlı haşarata karşı ilaçlanmasını aylık periyotlar halinde sürdüreceğiz. Eğitime ve sağlığın korunmasına yönelik yatırımın en değerli yatırım olduğunu biliyoruz. Kurduğumuz ekip, ilçedeki 12 okul, 7 cami, parklar, halkın çok kullandığı kurumları düzenli olarak temizleyecek. Halkımızın sağlığı açısından risk oluşturduğunu tespit edeceğimiz tüm noktalarda hijyen çalışması sürdürülecek."

