Derinkuyu'da

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde, çocuklarda dijital bağımlılık oluşmasını engellemek amacıyla ailelere eğitim verildi.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda düzenlenen "E-Güvenlik ve Dijital Bağımlılık" seminerinde, öğrenci ve velilere eğitim verildi, broşür dağıtıldı.

Programda, okul öğretmenleri Aylin Akyüz, Funda Aslan, Kadriye Bucak, Tuğbanur Karaşahin ve Pınar Yalçın Öztürk, teknoloji ve dijital bağımlılık konusunda çeşitli bilgiler paylaştı.

Akyüz, "Çevrim içi ağlarla örülü yeni dünya düzeninde e-güvenlik, bütün kurumlar için çok önemli bir meseledir. Her kurum gibi okullar da artık bir e-güvenlik politikasına sahip olmalı ve bu politikanın uygulanmasına yönelik adımlar atmalı. Bu nedenle okulumuz için de bir e-güvenlik politikası oluşturuldu. Bu kapsamda velilerimizce verilecek destekler çok önemli." dedi.

Seminerin sonunda katılımcılara sertifika verildi.