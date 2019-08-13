Derinkuyu'da bayramlaşma programı

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde protokol mensupları ve vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

Hakkı Atamulu Kültür Parkı'ndaki programda, Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ilçe protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

Kumcu, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin yeniden tesis edildiği önemli günler olduğunu belirtti.

Çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından Kaymakam Kumcu ve Başkan Aksoy beraberlerindeki protokol üyeleriyle, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Entegre Hastanesini ve halk pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programlara, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Dakkıran, Emniyet Amiri Resul Baydemir, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, mahalle muhtarları katıldı.

