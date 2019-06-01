Derinkuyu Kaymakamı Yeşilyurt ilçeye veda etti

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, ilçeye veda etti.

Geçen yıl ekim ayından beri Derinkuyu Kaymakamlığı görevini yürüten Yeşilyurt, dil eğitimi almak için bir süre yurt dışında yaşayacak olması nedeniyle ilçeye veda etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Topuzlu Han Sosyal Tesislerindeki programda, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yeşilyurt ile son kez bir araya geldi.

Burada konuşan Yeşilyurt, "Derinkuyu ilçesine ilk atandığımda çok sevinmiştim, ilçeyi ve insanlarını tanıyınca bu sevincim daha da arttı. Derinkuyu halkının bende başka bir yeri oldu. Türkiye'nin hangi ilçesinde görev yaparsam yapayım bir kardeşiniz olduğunu unutmayın." dedi.

Programın sonunda Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy ve Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, Yeşilyurt'a plaket takdim etti.

