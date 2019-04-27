Derebucak'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, açılan bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı bilimsel çalışmalar sergilendi.

Derebucak ilçesine bağlı Gencek Mahallesi'nde bulunan Şehit Orhan Parlakkaya Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Açılışa Derebucak Belediye Başkan Vekili Dursun Kabakçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Güneş, okul idarecileri ve öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler bilim fuarını gezdi.

Ziyaretçiler fuarda sunulan proje ve çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, fuarda tüm emeği geçenlere teşekkür etti.







