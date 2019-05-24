Derebucak'ta okul dışarıda günü etkinlikleri

KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde, okullarda "okul dışarıda günü" etkinlikleri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm okul öncesi eğitim kurumlarına "okul dışarıda günü" etkinlikleri kapsamında derslerin açık havada yapılması çağrısında bulunulmasının ardından Derebucak ilçesinde öğrenim gören minik öğrenciler okul bahçelerinde oyun oynayarak ders yaptı.

Okul bahçelerinde öğretmenleri gözetiminde çeşitli oyunlar oynayan minik öğrencilere, aileleri de eşlik etti.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, çocuğun yeteneklerini keşfetmesinde, iletişim becerilerini geliştirmesinde, kendini ifade etmesinde, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi ile dil gelişimini sağlamasında en etkili yöntemlerden birisi olan oyunun, çocuğun hayatının provasını yaptığı en önemli dili ve aracı olduğu belirtilerek, "Oyun çocuğun hayatı, geleceği ve hayalleriyle baş başa kaldığı, gerçek dünya ile hayal dünyası arasındaki köprüdür. Oyunun çocuğun hayatındaki bu denli önemine dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada kabul gören okul dışarıda günü etkinlikleri, ilçemizdeki okullarda velilerimizin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir." denildi.



