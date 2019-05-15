Derebucak'ta öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı.

Derebucak'ta, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik bir gezi programı düzenlendi.

Derebucak Kaymakamlığı, Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen gezi programına katılan öğrenciler, yapılan anlatım ve sunumlarla jandarma teşkilatı ve yürüttüğü faaliyetler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, gezi programında yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı'nın ülke için önemli bir kurum olduğunu ve teşkilatın Türkiye'nin geleceği ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Akçay, programı organize eden İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.







