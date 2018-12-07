Derebucak'ta istişare toplantısı

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında mahalle muhtarları ile kamu kurumlarının amirleri buluştu.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Gembos yolu, Gembos Ovası'ndaki şebeke sorunu, seracılık desteklemeleri, bazı mahallelerin kanalizasyon sorunları, genç çiftçi projeleri, yol ve ulaşım, mahallelerin ebe, hemşire ihtiyaçları, sulama göleti ihtiyaçları gibi konular masaya yatırıldı.

Kaymakam Coşkun Doğan'ın başkanlık ettiği toplantıda, katılımcılar çeşitli konuları istişare ederek çözüm önerilerinde bulundu.

Coşkun, yaptığı konuşmada, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, masaya yatırılan tüm sorunların çözüme kavuşturulması noktasında ilgili makamlara iletileceğini söyledi.