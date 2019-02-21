Derebucak Kaymakamı Doğan'ın mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak İlçesi Kaymakamı Coşkun Doğan, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Doğan, beraberindeki ilçe garnizon komutanı ve emniyet amiri ile birlikte ziyaret ettiği Çamlık Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Remzi Can'ı da evinde ziyaret etti.

Kaymakam Doğan, Gazi Can ile bir süre sohbet ederek, kendisine devletin her daim şehit aileleri ve gazilerinin yanında olduğunu söyledi.

Doğan, ziyaretinin ardından Çamlık Mahallesi meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.







