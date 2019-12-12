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Derebucak beyaza büründü

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesi mevsimin ilk karının düşmesiyle beyaza büründü. İlçede dünden beri etkili olan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışıyla ilçe merkezi ve dış mahallelerinde...

Genel 12.12.2019, 14:13
Derebucak beyaza büründü
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KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesi mevsimin ilk karının düşmesiyle beyaza büründü.

İlçede dünden beri etkili olan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla ilçe merkezi ve dış mahallelerinde ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplanırken, kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarını üzerinde biriken karları temizlerken, bazıları da beyaz örtünün oluşturduğu manzarayla özçekim yaptı.

#beyaz örtü #Derebucak #dış mahalleler #kar yağışı
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